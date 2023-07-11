Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı.

Resmi Gazete ‘de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak.

