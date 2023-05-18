Kurum, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirtti.

İstanbul'u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere 2 bölgeye ayırdıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'da başlayacağız. Yapı denetimini 2 ayrı havuza ayırıyoruz. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapı denetim firmaları, bulunduğu merkezler itibarıyla hizmet verecekler. Yani Anadolu Yakası'ndaki yapı denetim firmaları Anadolu Yakası'ndaki havuzdan, Avrupa Yakası'ndakiler de Avrupa Yakası'ndaki havuzdan, kura sistemiyle, vatandaşlarımıza yapı denetim hizmeti verecekler. Böylelikle inşaatlarına daha yakın, daha etkin şantiyelere gidip, şantiyelerde imalatı takip etmelerine de imkan sağlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla görüşlerini aldığımız uygulamamızı hayata geçireceğiz. Hem burada yapı denetim çalışanlarımızın hem vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda iş yapabilmelerine de imkan tanımış olacağız. İstanbul'un her noktasında etkin bir şekilde belediyelerimizle birlikte bu hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz"