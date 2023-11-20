İlk ay satın alacak kullanıcılar için yapılan bu indirimde fiyatlar 159,90 TL'den 5,90 TL'ye düştü.

Son aylarda fiyatlarına zam yapan Xbox Game Pass PC , oyunseverlere ilk ay için 159,90 TL olan fiyatını 5,90 TL'ye düşürdü.

Xbox, böylelikle Game Pass aboneliklerinde yaklaşık yüzde 96,9'luk bir indirim yaptı.

Ancak bu indirimin sadece 1 aylık üyelikler için geçerli olduğu belirtilirken, daha önceden aylık ücretsiz deneme fırsatından yararlanan kullanıcıların bu indirimden yararlanamayacağı aktarıldı.

Ancak oyuncular farklı bir hesaptan giriş yaptıklarında bu indirimden fadalanabiliyor.

XBOX'A GELEN ZAMLAR

Xbox, Game Pass fiyatlarını 14,90 TL'den 79,90 TL'ye çıkarmış daha sonra ise bir zam daha yaparak 159,90 TL'ye yükseltmişti.