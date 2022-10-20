Artvin'in Sarıbudak köyünde, gece saatlerinde alevler yükseldi.

Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, iki katlı ahşap ev ve yanında bulunan ev betonarme ev zarar gördü.

Köylülerin müdahalesine rağmen büyüyen yangın, etkisi altına aldığı evleri kullanılamaz hale getirdi.

Müdahale sabaha kadar sürdü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sabah saatlerine kadar yaptığı çalışması sonucu yangın, etrafta bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, Özer Öztürk’e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap ev ve Sadat Gülseçkin’a ait betonarme ev küle döndü.

"Yangını gören, ev halkına seslenerek dışarı çıkmalarını istemiş"

Yangının gece 03.30’da meydana geldiğini söyleyen Sarıbudak Köyü Muhtarı İrfan Beken, “Yangın çatıdan başladı. Yangını gören çevredekiler ev halkına seslenerek dışarı çıkmalarını istemiş. Şükür can kaybımız yok. Daha büyük bir felaket olabilirdi. İki aileye de geçmiş olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.