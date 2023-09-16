Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni ve şaşırtıcı şeyler sunan yapay zeka bu kez Türkiye'deki illeri yeniden isimlendirdi.

Kahramanmaraş ‘‘ İSTİKLAL’’ olarak isimlendirildi!

Yapay zeka Türkiye haritasında Kahramanmaraş'ı ‘‘ İstiklal’’ olarak isimlendirdi.

Ankara ilinin adı 'Atatürk' olarak isimlendirdi!

Yapay zeka Türkiye haritasında Ankara ilinin adını 'Atatürk' olarak isimlendirdi.

Tokat'ın 'Selanik', Malatya'nın 'Kayısı' ve Şanlıurfa'nın 'Kudüs', olması dikkat çekti. Yapay zeka bunun yanı sıra Konya'ya ise 'Türkistan', Sivas'a ise 'Şehriye' ismi verildi.

İşte yapay zekanın yeniden isimlendirdiği Türkiye haritası...