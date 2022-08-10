Yargıtay, iş kazalarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı.

Bir inşaatta yaşanan iş kazasında tedbir almayan, uyarıcı levha koymayan, uzman iş sağlığı ve güvenliği elemanı bulundurmayan iş yeri kusurlu sayıldı. Yargıtay'a yapılan itirazda da aynı karar kabul gördü.

Yargıtay, inşaatta hayatını kaybeden işçinin ölümünden, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun asli kusurlu olduğuna hükmetti.

İnşaat firması, uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamadı

Yüksek Mahkeme; müteahidin inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamaması nedeniyle işçinin ölümünde asli kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Bir inşaatta ölümlü kaza meydana geldi

Bir inşaatta meydana gelen ölümlü kaza sonrası Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan müteahhit olan sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Müteahhide verilen hapis cezasına itiraz edildi

Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda;

Uyarıcı levha yok

"Kazı yapılan ve pis su birikintisinin oluştuğu alanda uyarıcı levha, şerit ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atanmamış

Anılan şirketin sahibi olup yetkili kişi konumunda bulunan sanığın, olayın meydana geldiği inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamadığı ortadadır.

Sanığın mahkumiyet kararları yerinde

Yine anılan şirkette şantiye şefi olan ve fiilen şantiyede görev yapan inşaat mühendisi sanığın, inşaat alanında alması gerekli tedbir ve önlemleri almayarak bir kişinin ölümüne asli kusurlu hareketleri ile neden oldukları olayda verilen mahkumiyet kararları yerindedir. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.