Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında illerde görev yapan yerel medya çalışanlarına yönelik kısa film yarışması sonuçları açıklandı

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilk 3’e giren kısa filmler belli oldu.

Gazeteci Yazar Zafer Şahin, Doç.Dr.Nuray Hilal Togan İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ahu Özyakup, Altındağ Belediyesi Medya ve tanıtım Başkanı, Hasan Yavuz Bakır Millet Haber Ajansı ve Neşem Yaşar kültür sanat editörü, tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda,

Yerel Medya ve Gençlik Kısa Film Yarışması sonuçları şöyle;

1. Yapımcı Yönetmen Selim Uyar’ın “Mustafa Abi’de Su Var” filmi oldu.

2. lik ödülünü Yapımcı Yönetmen, Cemre Tatar’ın "Hatırla" isimli kısa filmi aldı.

3. İse Yönetmen Serhan Doğan’ın “Karton Evler” isimli kısa Filmi kazandı.

Yerel Medya ve Gençlik Kısa Film Yarışması Gala programı 16 Kasım Cumartesi günü Saat 14.00’de Ankara Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesinde yapılacak.