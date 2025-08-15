İHH Kahramanmaraş İl Temsilciliği ile Blue Land Lunapark ve Aquapark iş birliğiyle yetim çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

“Çocuk Şenliği” adıyla gerçekleştirilen program, miniklerin unutamayacakları bir gün geçirmelerine sahne oldu.

Etkinlik kapsamında ilk olarak katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ardından çocuklar, başta dönme dolap ve çarpışan araba olmak üzere lunaparktaki tüm oyuncaklara binerek doyasıya eğlendi.

Gün boyu süren şenlikte, yüzleri gülücüklerle dolan çocuklar mutluluklarını dile getirdi.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İHH Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül, “Yetimlerin yüzünde tebessüm olabilmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve çocukların keyifli anlarının paylaşılmasıyla sona erdi.