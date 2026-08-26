İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerden birinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Ankara istikametinde yaşandı.

Önce Bir Otomobil, Ardından İkinci Araç Çarptı

Yaya geçidinin bulunmadığı tehlikeli bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Dilber Koyuncu'ya, o esnada seyir halinde olan F.K. (26) idaresindeki 34 KUJ 038 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına, arkadan gelen N.A. (31) yönetimindeki 34 KA 9416 plakalı ikinci bir otomobil daha çarptı.

Yolu aşıp karşıya geçmek isterken art arda iki aracın hedefi olan Dilber Koyuncu, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Yaşam Savaşını Kaybetti, Sürücüler Gözaltında

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası polis ekipleri D-100 kara yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayın ardından her iki aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.