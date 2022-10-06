Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag zirvesinde Yunan gazetecinin bir sorunu yanıtladı.

Gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız" yanıtını verdi.

"Bize saldıran hangi ülke olursa olsun, bir gece ansızın gelebiliriz"

Erdoğan, "Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım." ifadelerini kullandı.