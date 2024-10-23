Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellendi.

Buna göre başta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yandan bazı illerin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşarken doğu illerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Antalya’da, nem oranı ise yüzde 57 olarak ölçüldü.

Gümüşhane`de ise kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.