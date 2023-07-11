Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı.
Resmi Gazete ‘de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.
Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak.
Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı.
Resmi Gazete ‘de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.
Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak.
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