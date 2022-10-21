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İHA'nın haberine göre; öğrencilerin yurt yemeklerinden zehirlendiği şüphelenilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yurdun suyundan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden numune aldı.

Sudan ve yemeklerden numune alındı

Karabük ve Safranbolu'da farklı hastanelere kaldırılan öğrenciler, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

Karabük Safranbolu ilçesinde, Bahattin Gazi Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bazı öğrenciler yurtta yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

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