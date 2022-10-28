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Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kayıt altına alındı

Bir zabıta, tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı. Seyyar satıcı tokadın etkisiyle yere düştü.

Ekipler ve satıcı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Geçimini sebze satarak sağladığını belirten esnaf, ürünlerini kaldırmak istemedi. Bu nedenle zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sebze satan bir seyyar satıcı, Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı.

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