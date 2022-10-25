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Tır sürücüsü Recep S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.

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