Anadolu Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazetecilerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.



Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada her zaman olduğu gibi yine titiz bir çalışma sonucunda alanında başarılı isimlerin ve kuruluşların jüri tarafından titiz bir çalışmayla belirlendiğini belirtti. Burhan, “Medya ödüllerine layık görülenleri tebrik ediyorum. Jüri üyelerine ve ödül alanların belirlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak” dedi.

Ödüle layık görülenler,

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Yılın Televizyonu CNN Türk, Yılın Dizisi Mehmet Fetihler Sultanı TRT 1, Yılın İnternet haber Sitesi yeniakit.com.tr ve Türk Sporuna katkıları nedeni ile Bein Sport seçildi.

"Yılın Yerel Televizyonu" kategorisinde Kayseri’den TV Kayseri ödüle layık görülürken, Yılın Yerel Radyosu Adana’dan Jest Fm oldu.

Anadolu Medya Ödülleri şu isimlerden oluşan jüri tarafından belirlendi,

ÖDÜL JÜRİSİ



Yavuz Donat- Sabah Gazetesi Yazarı

Zahit Akman- Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni

Deniz Gürel- tv100 Genel Yayın Yönetmeni

Nazlı Çelik- Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni

Murat Çiçek- Türk Medya İcra Kurulu Başkanı

Taha Dağlı- Haber Global Genel Yayın Yönetmeni

Diğer ödül kategorileri ve kazananların isimleri şöyle:

10. Anadolu Medya Ödülleri

1-Yılın Radyosu ve programcısı- Radyo 7 Talha Bora Öğe

2-Yılın Haber Spikeri Erkek – Kaan Yakuphan 24 TV

3-Yılın Haber Spikeri Kadın – Zehra Küçükdalak NTV

4-Yılın Moderatörü Kübra Par tv100

5-Yılın Köşe Yazarı- Yücel Koç Türkiye Gazetesi

6-Yılın Televizyonu CNN Türk

7-Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni- Mehmet Ayan HT Spor

8-Yılın Dizisi- Mehmet Fetihler Sultanı TRT1

9- Yılın Yerel İnternet Sitesi Bilecikhaber.com Mücahit Erdal

10-Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni- Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak Gazetesi

11-Yılın Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen NTV

12-Yılın Yerel Kanalı- TV Kayseri

13-Yılın Yerel Gazetesi- Ankara Ulus Gazetesi

14-Yılların Gazetesi- Bartın Gazetesi 101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapıyor Esen Aliş

15-Yılın Yerel Radyosu- Jest FM Adana

16-Yılın Muhabiri- Fulya Öztürk CNNTürk

17-Yılın kültür kanalı- VAV TV

18-Yılın Televizyon Programı- Enine Boyuna TRT1

19-Yılın Spor Programı- Kontra Global tv

20-Yılın Gazete Ankara Temsilcisi- Kadir Yıldız Türkgün Gazetesi

21- Yılın Ulusal İnternet Sitesi- www.yeniakit.com.tr

22-Türk Sporuna katkıları nedeniyle yılın hizmet ödülü- Bein Sport

23- Jüri Özel Ödülü- Nizar Sadawi - TRT World Muhabiri “No Escape; Voices from Rafah” belgeseli yapımcısı’

24- Jüri Özel Ödülü- ⁠Hind Khodary Al Jazeera Muhabiri,