İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerine altyapı ve finansal hizmet sağlayan şebekelere yönelik dev bir operasyona imza attı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinden yola çıkılarak başlatılan soruşturmada, dudak uçuklatan boyuttaki para trafiği gün yüzüne çıkarıldı.

MASAK Raporu Devasa Vurgunu Ortaya Çıkardı

MASAK tarafından yürütülen teknik analizler ve finansal takip neticesinde, 9 farklı yasa dışı bahis platformunun para hareketleri incelemeye alındı. Yapılan tespitlerde, 2023-2026 yılları kapsayan dönemde söz konusu platformlar üzerinden tam 4,1 milyar Türk Lirası tutarında yasa dışı bahis hacminin oluşturulduğu raporlandı.

12 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 30 Gözaltı

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebeke bünyesinde faaliyet gösteren ve yasa dışı bahis sitelerine hizmet verdiği belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konuldu.

505 Banka Hesabı ve 82 Kripto Cüzdana Bloke

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirin aklanmasını ve transfer edilmesini önlemek amacıyla neşter vuruldu. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 505 banka hesabı ile para transferinde kullanılan 82 kripto varlık cüzdan hesabına resmen bloke işlemi uygulandı. Gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.