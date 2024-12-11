4 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşları dolandırdığı ifade edildi.

Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.