15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da bu karanlık gecenin unutturulmaması, milli birlik ve beraberlik şuurunun canlı tutulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından "Özgürlüğün Adı Türkiye" temasıyla anlamlı bir konferans gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın coşku ile okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği destansı direnişe dikkat çekerek, özgürlük ve bağımsızlık ruhunun Türk milletinin karakterinde her zaman var olduğunun altını çizdi.

Rektör Bakan, bu tür programlarla genç nesillere milli hafızanın aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konferansın devamında, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hikmet Zabun tarafından “Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz’u Anlamak” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Zabun, Türkiye’deki tarihsel askeri müdahaleler çerçevesinde 15 Temmuz’un farklılığını ortaya koyarken, sivil iradenin kazandığı zaferin hem demokratik gelişim hem de toplumsal bilinç açısından kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferans, milli hafızanın taze tutulmasına ve demokrasinin değerinin bir kez daha hatırlatılmasına vesile oldu.