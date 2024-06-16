Dün akşam saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi tartışmaya başladı.

Genç kızı defalarca bıçaklayıp kaçtı

Ardından defalarca bıçaklanan Çetinalp, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı yakalandı

Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.