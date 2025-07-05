Yarışın Edebiyat Yolu Grand Prix etabı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan verilen start ile başladı. Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran’dan gelen 100’ün üzerinde sporcu katılıyor.

Sporcular, zorlu parkurda toplam 135 kilometre pedal çevirecek. Uluslararası sporcuların ve bisiklet severlerin yakından takip ettiği yarışın ilk etabı, bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Bisiklet tutkunlarının ilgiyle izlediği organizasyonun, hem spor turizmine hem de şehrin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.