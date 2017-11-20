Kahramanmaraş’ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Düzenlenen Etkinlikle Kutladı.
Aile Ve Soyal Politikalar İl Müdürlüğü, Afad Ve Kızılay Tarafın Düzenlenen Etkinlikte Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Özel İdare İş Merkezi Önünde Stant Açıldı.
Etkinlikte Suriyeli Mülteci Çocuklar Yaptıkları Resimleri Sergiledi.
Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı, Broşür Dağıtıldı Ve Çeşitli Oyunlar Oynandı.
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Sertpolat, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününün Önemine Vurgu Yaptı.
Afad İl Müdürü Zafer Özcan İse Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Bu Etkinliği Düzenlediklerini İfade Etti.