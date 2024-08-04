Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüsü'ne gelen adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Saat 10.15'te başlayan oturum, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapıldı.

461 bin 763 adayın başvurduğu oturumlarda, adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi

2024-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi.