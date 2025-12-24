2026 Asgari Ücret Rakamları Açıklandı

Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 2026 yılı asgari ücret detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre yeni asgari ücret;

Brüt: 33.030 TL

Net: 28.075 TL 50 kuruş

olarak belirlendi.

Asgari Ücretin Kesinti Kalemleri

Brüt asgari ücretin dağılımı şu şekilde oldu:

SGK primi (işçi payı): 4.624 TL 20 kuruş

İşsizlik sigortası primi (işçi payı): 330 TL 30 kuruş

İşverene Toplam Maliyeti 40.874 TL

İşveren payları da eklendiğinde tablo daha da netleşti:

SGK primi (işveren payı): 7.184 TL 3 kuruş

İşsizlik sigortası primi (işveren payı): 660 TL 60 kuruş

Bu kalemlerle birlikte bir işçinin işverene aylık toplam maliyeti 40.874 TL 63 kuruş oldu.

Asgari Ücret Desteği Arttı

Yeni düzenlemeyle birlikte devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği de artırıldı.

Eski destek: 1.000 TL

Yeni destek: 1.270 TL

1 Ocak 2026’dan İtibaren Hangi Kalemler Değişecek?

Yeni asgari ücretle birlikte birçok ödeme kalemi otomatik olarak güncellenecek. Bunlar arasında:

İşsizlik ödeneği

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi

Kıdem ve ihbar tazminatı

Stajyer ve çırak ücretleri

Doğum ve askerlik borçlanmaları

Rapor paraları

yer alıyor.