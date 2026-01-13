İkramiye Ne Kadar Olacak?

Hâlihazırda 4 bin TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesinin, bu yıl 1.000 ila 1.500 TL arasında artırılması gündemde. Kulislerde konuşulan rakamlar, ikramiyenin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine çıkarılabileceğini gösteriyor. Ancak 5 bin TL seçeneğinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

Alternatif senaryolarda ise artış oranının maaş zamlarına paralel olması ihtimali de değerlendiriliyor.

En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 18,48 ’lik artış baz alındığında ikramiye 4 bin 740 TL ,

Memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık zam dikkate alındığında ise 4 bin 744 TL seviyesine çıkabiliyor.

Etki Analizi Yapılıyor

Ekonomi yönetimi, bayram ikramiyelerinde yapılacak artışın bütçeye etkisini görmek amacıyla kapsamlı bir etki analizi hazırlıyor. Çalışmanın sonuçlarına göre nihai kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20–24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9–14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart

SSK emeklileri: Maaş günü 17–19 olanlar: 11 Mart Maaş günü 20–22 olanlar: 12 Mart Maaş günü 23–26 olanlar: 13 Mart



Kurban Bayramı İkramiyesi Takvimi

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü yarım gün arife ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyelerinin 18–23 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Bayram İkramiyesinin Kısa Tarihçesi

2018: 1.000 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

2025: 4.000 TL

2026 yılı için yapılacak artışla birlikte ikramiyenin bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

2026 Emekli Maaş Artışları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,1 zam

Memur ve memur emeklileri: %18,6 zam

En düşük emekli maaşı: %18,48 artışla 20 bin TL

Emekliler şimdi, hükümetten gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda. Bayram ikramiyelerine yapılacak artış, milyonlarca emeklinin bütçesinde önemli bir rahatlama yaratacak.