Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan toplam 151 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 82’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon’da gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; FETÖ’nün adliye, askeri, eğitim, öğrenci ve diğer mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim sağladıkları ve örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibatlı oldukları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı şekilde kodlandıkları ve örgütün “gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde barındıkları belirlendi.