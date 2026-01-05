Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimleriyle hak sahipleri belirlenecek. Kuralar, noter huzurunda düzenlenecek “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile gerçekleştirilecek ve asil ile yedek listeler ilan edilecek.

5–11 Ocak 2026 Kura Takvimi

5 Ocak: Siirt – Van

6 Ocak: Mardin – Ağrı

7 Ocak: Batman – Iğdır

8 Ocak: Bitlis – Kars Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti İçeriği Görüntüle

9 Ocak: Muş – Ardahan

10 Ocak: Antalya – Bingöl

11 Ocak: Artvin – Tunceli

Kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan takvim doğrultusunda devam edecek. Süreçte tüm işlemlerin şeffaflık ve güven esasına göre yürütüleceği vurgulanırken, kura sonuçlarının TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

“Yüzyılın Konut Projesi” ile dar gelirli vatandaşların güvenli, modern ve erişilebilir konutlara kavuşması hedeflenirken, kura çekimleriyle birlikte binlerce aile için yeni bir yaşamın kapısı aralanıyor.