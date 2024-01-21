İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerince “Mercek-10” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9mm ve 7,62 tabanca fişeğine ele konuldu.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."