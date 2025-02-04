ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin en fazla 5 yıldızlı oteline sahip Antalya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası konuk ettiği 150 binden fazla afetzedenin ikinci memleketi oldu.

Türkiye'yi sarsan büyük deprem sonrası ülke genelinde başlatılan seferberliğe Antalyalılar da eşlik etti. Milyonlarca turisti ağırlayan butikten 5 yıldızlıya kadar otellerin kapısı depremzedelere açıldı.

Yaklaşık 100 bin depremzede otellerde konuk edilirken, 50 bin civarındaki depremzede de yurtlarda, misafirhanelerde ağırlandı.

Her gün çok sayıda yemek çıkarılması için otellerin mutfak malzemeleri deprem bölgelerine taşındı.

Bir yandan da Antalyalılar kıyafetten gıdaya kadar çok sayıda yardım malzemesini depremin vurduğu kentlere tırlarla ulaştırdı.

Depremin yaşandığı dönemde Malatya Valisi olarak görev yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin de diğer depremzedeler gibi büyük bir sarsıntıyla uyandı. Altı ay boyunca Malatya'da yaraların sarılması için görevinin başında olan Şahin, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Depremin kendisinde oluşturduğu travmayı henüz atlatamadığını belirten Şahin, ufak bir sarsıntıda irkildiğini ve o günü yaşadığını söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerini ama dünyaya örnek olan büyük bir dayanışma seferberliğinin ortaya konulduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Depremde para bir kağıt parçasından öte bir anlam ifade etmez. Yemek, içmek, bir bardak su dahi problem olur ve hepsinin yönetilmesi gerekir. Biz o günlerde hızlı bir şekilde şehrin insanlarının daha iyi hizmet alabilmeleri için başka yerlere göndermenin çalışmasını yaptık. Bir taraftan hava yoluyla, bir taraftan otobüslerle, bir taraftan da demir yoluyla Malatya'dan insanları iç kesimlere ve Antalya'ya gönderdik. O zaman gerçekten çok büyük bir operasyon yapıldı."

Bölgede olanlar için de her gün 480 bin kişilik yemek hazırlandığını dile getiren Şahin, bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan insanların barınma, giyinme, ısınma ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Şahin, Antalya'nın da büyük desteğini gördüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya'daki huzurevini acil göndermemiz gerekiyordu, bina ağır hasarlıydı. Malatya huzurevi sakinlerini hızla Antalya'ya gönderdik. Huzurevinin tüm sakinleri hala Antalya'da misafir ediliyor. Antalya'dan ve Antalya'daki otellerden çok sayıda mutfak malzemeleri, ekipmanları geldi ve bize yemek hizmeti sundular haftalarca, aylarca. Aynı zamanda da bizim gönderdiğimiz depremzedeleri de burada sizler yine aylarca misafir ettiniz. Malatya başta olmak üzere bütün depremzede şehirler Antalya ve Antalya gibi ev sahipliği yapan bütün şehirlere şükran duymuştur."

Hayırseverlerin ve devletin işbirliğiyle kentlerin kısa sürede ayağa kaldırıldığını belirten Şahin, "Kentte önce çadırları kurduk, birkaç ay içinde çadırları kaldırdık, konteyner kentleri kurduk, bir yıl içerisinde kalıcı konutları vermeye başladık. Depremden 6,5 ay sonra Antalya'ya tayin oldum, gelmeden hemen önce kalıcı konut teslim töreni yapmıştık. Bu kadar hızlı iyileşme dünyada çok azdır." diye konuştu.

Şahin, depremlerin her zaman olabileceğini, hazırlıklı olmak gerektiğini bildirdi.

Binaların kurallara uygun, sağlam yapılmasını, gerekli önlemlerin önceden alınmasını isteyen Şahin, Antalya'nın da depremden vareste olmadığını vurguladı.

- "Herkes taşın altına elini, kolunu, gövdesini koydu"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını diledi.

Depremde ülke genelinde gerçekleştirilen yardım seferberliğine kendilerinin de ortak olduğunu aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Çok ciddi problemi, derdi milletçe, sektörce birlikte hafifletmeye çalıştık. Canlarımız gitti, yaralılarımız vardı. İnsanlar evlerinden oldu. Biz de en küçük yıldızlı otellerden 5 yıldızlı otellere kadar herkes taşın altına elini, kolunu, gövdesini koydu. Yaklaşık 100 bine yakın depremzedeyi otellerimizde ağırladık. Onları kendi evlerinde gibi, misafirlerimizi ağırlar gibi konuk ettik. Bu onurlu, erdemli davranışı gösteren tüm sektör paydaşlarıma teşekkür ediyorum."

Türklerin zor zamanlarda bir araya gelmeyi becerebilen çok büyük bir millet olduğunu ifade eden Kavaloğlu, o dönemde herkesin kendi çapında gereken desteği verdiğini söyledi.

Kavaloğlu, o dönemdeki Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.