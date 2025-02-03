DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da Oğlaklı mevkisinde yapılan konutlara depremzedeler peyderpey yerleşiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

İçinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri sayesinde depremzedeler, daha yaşanabilir ve sağlam evlerde güvenli bir şekilde oturma imkanı buluyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Oğlaklı mevkisinde depremzedeler için yapımına başlanan 13 bin 190 konutun 7 bin 665'i için kura çekimi yapıldı, yapımı tamamlanan 5 bin konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

- "Evlerimizde güvenle oturuyoruz"

Depremzede 7 çocuk babası Zikri Özdemir (60), AA muhabirine, deprem felaketinde evi ağır hasar gördüğü için yıkıldığını anımsattı.

Depremin ardından bir süre köyde kaldığını anlatan Özdemir, geçen yıl ekim ayında yeni evine yerleştiğini söyledi.

TOKİ tarafından yapılan konutların çok kaliteli ve güzel olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Çok şükür evimize yerleştik, evimizi çok beğendik, sağlam ve güvenli, memnunuz. Devlet bize sahip çıktı, varolsun, sağolsun. Bize ev yaptılar, şimdi güvenle, huzurla çocuklarımla birlikte oturuyoruz. Bu evi yapana da yaptıranlara da çok teşekkür ediyoruz. İmkanımız dahi olsaydı böyle bir eve sahip olamazdık."

- "Bu kadar kısa sürede evlerin yapılacağına inanmıyordum"

Dört çocuk annesi Aydan Kahraman (32) da yeni yerleştikleri evlerinin depreme dayanıklı ve kullanışlı olduğunu dile getirdi.

Eşi ve çocuklarıyla oturdukları evde mutlu ve huzurlu olduklarını anlatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Bağlar ilçesinin eski cezaevi bölgesinde oturuyorduk, deprem oldu ve evimiz ağır hasar gördü. Kalacak yerimiz yoktu, kiralık ev aradık bulamadık. O süreçte ev sıkıntısı yaşadık. 5 ay önce yeni evimize taşındık. Allah devletimizden razı olsun, çocuklarımla beraber yaşayabileceğim bir ev yaptılar. Evimiz gayet güvenli ve sağlam yapılmış. Deprem oldu, neredeyse sarsıntıyı bile hissetmedik. Evin her şeyi çok güzel, Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu kadar kısa sürede evlerin yapılacağına inanmıyordum. Konut çıkması için hep dua ediyordum. Çok şükür ikinci kurada ismim çıktı. Çocuklarım ve eşimle huzurluyuz, mutluyuz. Oturma alanları, bahçesi, çocuk parkı her şeyi ile gerçekten çok güzel."

- "Evlerin bu kadar kısa sürede teslim edileceğini beklemiyordum"

Zübeyir Lalaşahin ise 6 çocuk babası olduğunu, depremde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Semti'nde evleri yıkıldığı için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bir süre kirada kaldıklarını, yeni evine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Lalaşahin, TOKİ tarafından yapılan evlerin çok güzel ve kaliteli olduğunu kaydetti.

Lalaşahin, "Evlerin bu kadar kısa sürede tamamlanıp teslim edileceğini beklemiyordum. Şansımıza kurada ismimiz çıktı. Hemen taşındık. Konutların yapımında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz, Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.