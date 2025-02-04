MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de 2 yıl önce itfaiye personeli olarak görev yapan Ali Çakas, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkarıp sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı'nda görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırırken, o dönem itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirdi.

Kediye "Enkaz" adını veren Çakas, evinde özenle baktığı kedisini her yere yanında götürüyor.

- "2 yılı geride bıraktık ve hala beraberiz"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Çakas, AA muhabirine, ülkenin "asrın felaketi"nin acısını hala yaşadığını söyledi.



Nurdağı'nda yaptıkları arama kurtarma çalışmasını anlatan Çakas, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz yer ciddi manada buruk ve hüzün verici bir ortamdı. Bulduğumuz canları orada sahiplerine ulaştırma çabasındaydık. Orada yalnız başına kalan bir kedimiz oldu. Kediyle birbirimize enerji verdik. Onu sahiplenmek istedim. Mardin'deki evime getirdim. 2 yılı geride bıraktık ve hala beraberiz. Kediyi sahiplenip uzun bir süre geçireceğimi düşünmemiştim. Aramızda duygusal bir bağ var. Enkaz kedi, bana yol arkadaşı oldu. Onu gördükçe mutlu oluyorum. Bebeğim gibi onunla ilgileniyorum."

Sahiplendiği kediyi yanından ayırmayacağını, günlerinin birlikte çok güzel geçtiğini dile getiren Çakas, "Onun gibi ben de programlı oldum. Düzenli uyuyor ve düzenli kalkıyoruz. Yalnızlığı seven bir insanım. Yalnızlığımın dostu oldu. 'Ben Enkaz'ı kurtardım, Enkaz da beni kurtardı." diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Çakas, Enkaz'ı sahiplendiği için herkesten olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Enkaz ile ilgili kitap yazmaya başladım. İnsanlara örnek olsun istiyorum." dedi.

- Kedinin önceki sahipleri enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş

Geçen yıl kedinin önceki sahiplerinin yakınlarının kendisine ulaştığını ifade eden Çakas, onlarla görüşüp ailenin ve kedinin hüzünlü hikayesini yakınlarından öğrendiğini söyledi. Çakas, şunları kaydetti:

"Ailenin küçük kızı, kediyi sokakta bulmuş ve eve almış. Aile önce izin vermemiş. Daha sonra ona Çitos ismini vermişler. Çocuk evde kalması için annesine ısrar etmiş ve kediye evde bakmaya başlamışlar. Bir süre sonra büyük felakette yıkıntıların altında kalan aile fertleri hayatını kaybetmiş, sadece bu kedi kalmış. Bunları öğrenince çok duygulandım."