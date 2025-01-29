OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin enkazından yaralı kurtulan Hülya Hınıslı, eşi ve komşularının acısını yüreğinde taşıyor.

Her gün yıkılan sitenin bulunduğu alana gidip eşi ve komşularıyla olan anılarını yad ederek teselli bulmaya çalışan Hınıslı, acısını dindiremiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Esenevler Mahallesi'nde bulunan Bilge Sitesi'nin bir blokunun yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı kurtuldu.

Sitenin 4'üncü katında eşiyle yaşayan Hülya Hınıslı da enkazdan yaralı kurtulan 6 kişi arasında yer aldı.

Hastanedeki 4 aylık tedavisi ve geçirdiği ameliyatların ardından haziranda taburcu edilen Hınıslı, hemen her gün eşini ve çok sayıda komşusunu kaybettiği yıkılan sitenin bulunduğu alana gidiyor.

Eşinin adının yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmayan 55 yaşındaki Hülya Hınıslı, AA muhabirine, depremdeki kayıplarının acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissettiğini belirtti.

O felaket gününü unutamadığını ve unutamayacağını anlatan Hınıslı, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir sarsıntıyla sallandık. Eşim depremden çok korktuğu için ben ona teselli vererek, kafamızı korumamız gerektiğini söyledim. Deprem durana kadar bazamızın yanına geçtik. O kendi ben kendi tarafıma geçtik. Ta ki dolabın kapağı benim kafama düşene kadar ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda üzerime yağmur yağıyordu. Nasıl olduysa ben enkazın üzerinde dışarıdaydım ve yaralıydım. Omuzumda güneş enerjisi, ayağımda kalorifer peteği vardı. Kalkmak için uğraştım ama yapamadım."

- "Eşimin cenazesine gidemedim"

Hınıslı, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını ve 15 gün içinde 3 ameliyat geçirdiğini belirtti.

Kendisi hastanede yoğun bakımdayken depremin 6'ncı gününde enkazdan eşinin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade eden Hınıslı, "Eşimin cenazesine gidemedim. Doktora çok yalvardım ama açık yaralarım olduğu için izin vermedi. 15 gün sonra hastaneden çıktım." diye konuştu.

Hınıslı, hastanedeki tedavilerinin ardından da uzun süre fizik tedavi gördüğünü ifade etti.

- "Acıları geçmiyor, nasıl geçecek bilmiyorum"

Depremde kaybettiği eşi ve komşularının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Hınıslı, şunları kaydetti:

"Keşke eşim de 105 komşum da benim gibi yaralı kurtulsaydı. Acıları geçmiyor, nasıl geçecek bilmiyorum. Allah kurtardı beni, yaşamam gerekiyormuş. Buraya her geldiğimde farklı hissediyorum. Eşim, 105 komşum için üzülüyorum. Eğer eşim yaşasaydı bile 105 komşum için yine aynı şekilde üzülürdüm. Eşim de olunca çok farklı oluyor. Biz binaya ilk oturanlardanız. 2002'nin Temmuz'unda oturmaya başladık. 21 yıl oturduk. Çok iyi komşularımız olduğu için satmayı hiç düşünmedik. Bir ara satacak gibi olduk ama komşularımızı bırakamadık. Hepsi birbirinden iyi insanlardı. Zaten ölenlerin 28'i çocuktu. Çok üzgünüm."