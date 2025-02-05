HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen 195 afetzede, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ikinci yılında evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Arsuz'da evleri yıkılan veya hasar görenlerin yeni konutlarına yerleştirme amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Arpaderesi Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında yapımına başlanılan 3 bin 90 konuttan 308'i tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan 195 dairenin de anahtarlarının kurada adı çıkan vatandaşlara verilmesiyle afetzedeler evlerine yerleşmeye başladı.

Yeni konutlarına taşınan aileler, afetin ikinci yılında güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

- "Evde hiçbir sıkıntımız yok"

Afetzedelerden 68 yaşındaki Yaşar Sığınç, AA muhabirine, evlerine 1 hafta önce yerleştiklerini söyledi.

Yaşadıkları apartmanın depremlerde yıkıldığını anlatan Sığınç, güvenli bir eve yerleşmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Sığınç, evlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Yeni bir eve kavuşmak bizi sevindirdi. Bir an önce herkesin evlere yerleşmesini istiyorum. Bir kere evin her şeyi var. Evde hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten bu kadar güzel olabileceğini hayal etmemiştim."

Depremzede 67 yaşındaki Bediha Sığınç da yeni yuvasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Konutuna yerleşen afetzedelerden 65 yaşındaki Cevdet Karaçaylı ise yeni evine geçmesiyle zor günleri atlattıklarını söyledi.

Depremin ilk başından bugüne devletin hep yanlarında olduğunu anlatan Karaçaylı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Arsuz Kaymakamımıza bizi tek başımıza bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Konteyner yaşamına göre burası süper. Allah'a çok şükür her şeyden çok memnunum." diye konuştu.