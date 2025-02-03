KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremlerden etkilenen Kilis'te evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kilis'te 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 bağımsız bölüm, hak sahiplerine teslim edildi.

Bu yılın sonuna kadar 1854 konut, 4 iş yeri ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 bağımsız bölüm, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Deveciler ve Atatürk mahallelerinde yapımı tamamlanan deprem konutlarına taşınan afetzedeler, evlerine yerleşmenin sevincini yaşıyor.

Depremzedelerden 76 yaşındaki Şaban Çamlı, AA muhabirine, depreme ailesi ve çocuklarıyla aynı evde yakalandıklarını söyledi.

Evinin ağır hasar gördüğünü dile getiren Çamlı, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini belirtti.

Depremin ardından ilk olarak konteynerde kaldıklarını kaydeden Çamlı, şunları dile getirdi:

"Devletimiz bize konteyner verdi. Bizi orada barındırdı. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah devletimizden razı olsun. Daha sonra hak sahipliğine başvurduk. Evlerimiz yapıldı. Bunların yanında yollarımız yapıldı ve evimize taşındık. Evimiz güzel, kullanışlı. Eksiğimiz yok. Yetkili firma bizimle ve evlerimizle devamlı ilgileniyor, her türlü ihtiyacımızda bize destek oluyorlar."

Çamlı, konutlarının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bize bu imkanları sağlayan devletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, biz devletimizden memnunuz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Ayşe Çekiç de depremin ardından çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Bir süre Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtta kaldıklarını, daha sonra yaklaşık 1,5 yıl konteyner kentte yaşadıklarını kaydeden Çekiç, "Daha sonra evlerimiz yapıldı ve bize teslim edildi. Rabb'im devletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, evlerimizi bize sundular. Evimiz çok güzel, çok rahatız. Eşim, 3 çocuğum ve kayınvalidemle evimizde mutluluk içerisinde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bundan iyisi can sağlığı"

Çekiç, "Evimiz rahat. Evimizden memnunuz. Bundan iyisi can sağlığı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yavuzlu köyündeki evine taşınan İbrahim Hüviyetli de asrın felaketinde evinin yıkıldığını ve bir müddet çadırda kaldıklarını söyledi.

Hüviyetli, köy evlerinin kısa sürede yapıldığını vurgulayarak, "Depremden bu yana devletimiz bizi açıkta bırakmadı. Bizlere kira yardımında bulundu. Daha sonra evlerimiz yapıldı ve bize teslim edildi. Devletimiz sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mıza ve evlerimizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Evlerinin çok güzel olduğunu anlatan Hüviyetli, şunları kaydetti:

"Evlerimiz çok kullanışlı. Evler, bir aile için yeterli şekilde yapılmış. İstediğimizden daha güzel oldu. Evimiz çok güzel bir konumda. İnşaatı da çok güzel oldu. Temeli sağlam. İnşallah depremlerden zarar görmeyeceğiz bu evlerin içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ve devlet büyüklerimiz bize çok destek oldular. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar."