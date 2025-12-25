Mahkeme Heyetine Hakaret İddiası

Kahramanmaraş merkezli depremde Alpargün Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış cezaya çarptırılan Hasan Alpargün, bu kez duruşma sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle yeniden yargı karşısına çıkacak.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Temmuz’daki duruşmada mahkeme heyetine yönelik sinkaflı sözler sarf ettiği iddia edilen Alpargün hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık: Zincirleme Hakaret

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alpargün’ün “zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, sanık hakkında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme Heyeti Müşteki Oldu

İddianame, Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dosyada, mahkeme heyeti başkanı ile iki üye hâkim müşteki sıfatıyla yer aldı.

SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlanan Alpargün’ün, heyete yönelik hakaret içerikli ifadelerinin duruşma tutanaklarına geçtiği kaydedildi.

Sanıktan Savunma: ‘Avukatıma Kızdım’

İddianamede ifadesine yer verilen Alpargün, mahkeme heyetine hakaret etmediğini savundu. Sağlık sorunları yaşadığını ve SEGBİS odasının sıcak olması nedeniyle tansiyonunun yükseldiğini öne süren Alpargün, sözlerini avukatına yönelik söylediğini iddia etti.

Deprem Davasında Cezası Değişmemişti

Alpargün Apartmanı’nın yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada Alpargün; 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf süreci sonrası yeniden yapılan yargılamada da ceza değişmemiş, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Yeni Dava Ayrı Dosyada Görülecek

Mahkeme heyetine hakaret iddiasına ilişkin dava, deprem davasından ayrı bir dosya üzerinden yürütülecek.