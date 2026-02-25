Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla 1'i tutuklu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Akıncılar Mahallesi'nde 18 Ocak'ta darbedilen O.K'nin cep telefonu ve parasının zorla alınmasına ilişkin tutuklanan E.Ö. ile tutuksuz sanıklar E.G, S.Ö. ve T.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü O.K'nin mahalledeki boş bir arazide akşam saatlerinde alkol aldığı sırada yanına arkadaşı E.Ö'nün geldiği belirtildi.

E.Ö'nün bir süre sonra arkadaşları E.G, S.Ö. ve T.A'yı da yanlarına çağırdığı anlatılan iddianamede, sanıkların müşteki O.K'yi daha uygun bir yere gitme konusunda ikna edip araca bindirdiği ifade edildi.

Sanıkların Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun arkasına götürdükleri O.K'yi darbedip üzerinde bulunan 3 bin 750 lira ile cep telefonunu gasbettikleri belirtildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.