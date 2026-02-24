Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen biri üç tekerlekli olmak üzere 2 motosiklet çarpıştı.

Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, yaralanan diğer motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
İçeriği Görüntüle

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, motosikletin, üç tekerlekli motosiklete çarptıktan sonra sürücünün yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA