Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan Ö.D.'nin 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, Güzelevler Mahallesi'ndeki uygulamada da bilgilerine baktıkları N.B.'nin 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Firari hükümlüler Ö.D. ve N.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA