7 İlde Kritik Panel Serisi Başlıyor

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” başlıklı panel serisi, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve medyanın bu konudaki sorumluluklarını tartışmak amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve Türkiye Basın Federasyonu’nun katkılarıyla hayata geçirilen program, Ankara, Gaziantep, Antalya, İstanbul, Samsun, İzmir ve Malatya olmak üzere 7 ilde düzenlenecek.

İlk Panel Ankara’da

Serinin ilk programı, 28 Nisan Salı günü saat 10.00’da Ankara’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Panele İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılması bekleniyor.

Panelde gazeteci ve yazarların yanı sıra sağlık ve sivil toplum temsilcileri de yer alacak. Programda;

Gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Deniz Gürel, Hande Fırat, Mehmet Acet; Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun ve Yeşilay Ankara İl Başkanı Bilal Tayyip Apaydın konuşmacı olarak yer alacak.

Amaç: Toplumsal Bilinci Güçlendirmek

Panelde uyuşturucu sorununun boyutları, medyanın bu alandaki etkisi ve üstlenmesi gereken sorumluluklar detaylı şekilde ele alınacak. Programın temel hedefi ise kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mücadelede daha etkin bir iletişim dili geliştirmek.

Paneller Devam Edecek

Anadolu Yayıncılar Derneği, proje kapsamında diğer illerde de benzer organizasyonlar düzenleyerek uyuşturucu ile mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı sürdürecek.