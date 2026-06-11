TMSF’den kritik satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Assan Group’a ait ticari ve iktisadi bütünlüğün satış sürecini başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte şirketin tüm mal, hak, varlık ve sözleşmelerini kapsayan paket yatırımcıların ilgisine açıldı.

Satış kararı, Fon Kurulu tarafından oluşturulan bütünlük üzerinden yürütülecek.

İhale tarihi ve yöntemi belli oldu

Söz konusu ihale, 8 Temmuz 2026 saat 11.00’de İstanbul Esentepe’de bulunan TMSF konferans salonunda gerçekleştirilecek.

İhale süreci şu şekilde işleyecek:

Önce kapalı zarf usulü teklifler açılacak

Ardından uygun bulunan adaylarla kısa liste oluşturulacak

Son aşamada açık artırma yöntemine geçilecek

Bu modelle hem rekabetin artırılması hem de en yüksek teklifin alınması hedefleniyor.

416,5 milyon dolarlık muhammen bedel

Satışa çıkarılan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 416 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 41 milyon 650 bin dolar teminat yatırması gerekiyor. Bu şart, sürece yalnızca güçlü finansal yapıya sahip firmaların dahil olmasını sağlayacak.

Yatırımcıların ilgisi bekleniyor

Savunma sanayi ve makine üretimi alanındaki faaliyetleriyle bilinen Assan Group’un satış sürecinin, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmesi bekleniyor. İhalenin sonucunun sektörde önemli bir el değiştirme yaratabileceği değerlendiriliyor.