Cenazeler Gözyaşlarıyla Defnedildi

Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Engin Eldaş ve 8 aylık Defne Yılmaz’ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Eldaş, Selvihan Balta ve Duygu Yılmaz’ın cenazeleri ise Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazeler, Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Törene hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş’ın cenazeleri, Duygu Yılmaz ve 8 aylık kızı Defne Yılmaz ile birlikte yan yana toprağa verildi.

TOKİ Başvurusu Dönüşü Feci Kaza

Edinilen bilgiye göre otomobildeki ailenin, TOKİ konut başvurusu yapmak için gittikleri Kozan’dan dönüş yolunda kazayı yaşadıkları öğrenildi.

Engin Eldaş yönetimindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücü ile araçtaki Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 8 aylık Defne Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda cenazeler ekipler tarafından uçurumdan çıkarıldı.