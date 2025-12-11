Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 106 motosiklet sürücüsüne toplam 623 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda motosiklet sürücülerini denetledi.

Çalışmada 361 motosikleti kontrol eden ekipler, plakasız, tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek, makas atmak, cep telefonu kullanmak, yayalara yol vermemek gibi ihlaller nedeniyle 106 sürücüye toplam 623 bin lira ceza kesti.

Ekipler, eksiklik tespit edilen 5 motosikleti trafikten menetti.