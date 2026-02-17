İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahibi olanlara ait tapuların yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğunu tespit etti. Operayonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleşmediği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.