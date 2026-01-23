MASAK Raporları İncelemeye Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelendi.

Yapılan incelemelerde, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin bazı işlemlerinin şüpheli olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şirketin, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği, POS cihazlarını amaç dışı kullandığı ve şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

8 İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma çerçevesinde kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıdığı değerlendirilen belgeye el konuldu.

Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.