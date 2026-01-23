İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK iş birliğiyle son iki hafta içerisinde ülke genelinde kapsamlı siber suç operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Merkezli Çalışmalar Dikkat Çekti

Aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli yürütülen operasyonlarda, siber suçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin;

Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü,

Suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettiği,

Ele geçirilen kişisel verilerle vatandaşları dolandırdığı,

Mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para transferleri yaptığı,

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak güven kazanmaya çalıştığı,

Sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı, ürün satışı, kiralık ve satılık ev ile sosyal yardım temalı sahte ilanlarla nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.

2 Milyar Lirayı Aşan İşlem Hacmi

Soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda, 2020-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 183 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümana el konuldu.

68 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 118 şüpheliden 68’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm vatandaşları özellikle sosyal medya üzerinden yapılan şüpheli yatırım ve ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.