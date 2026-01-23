Meteorolojik verilere göre cuma gecesi geç saatlerde ve cumartesi günü il genelinde hafif kar serpintileri yaşanabilir. Bu yağışların miktar olarak önemli seviyelere ulaşması beklenmiyor.

Yeni Haftada Sıcaklıklar Artıyor

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında kademeli bir artış öngörülüyor. Salı ve çarşamba günleri ise il genelinde yer yer yağışlar görülebilir.

İlin güney kesimlerinde yağmur ve zaman zaman sulu kar,

Kuzey ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Kar Kalınlığı Yüksek Kesimlerde 2 Metreye Ulaştı

Kahramanmaraş’ta etkili olan son kar yağışıyla birlikte 20 ila 50 santimetre arasında kar birikimi oluştu. Önceki yağışlarla beraber Tekir çevresi, kayak merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 1 ila 2 metreye ulaştı.

Yetkililer, ay sonuna doğru özellikle yüksek kesimler için bol kar bırakabilecek yeni bir sistemin sinyallerini aldıklarını belirtiyor.

Don, Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Dikkat

⚠️ Don olayı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması isteniyor.

⚠️ Eğimli ve yüksek bölgelerde çığ riski bulunuyor. Eski kar tabakası üzerine düşen yeni karın kaymayı hızlandırabileceği, bu durumun çığ tehlikesini artırdığı ifade ediliyor.

İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 3 – 4 °C

Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak: -2 °C ile 0 °C

Çağlayancerit: 1 °C

Andırın: 1 °C civarı

Rüzgârın doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililerden Uyarı

⚠️ Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması istendi.