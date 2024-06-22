14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın F Grubu ikinci maçında Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ile Roberto Martinez’in çalıştırdığı Portekiz karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta oynanan ve Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı müsabakayı kazanan 3-0’lık skorla Portekiz oldu.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız son maçında Çekya'dan 1 puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna kalacak. Ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada bitirmesi halinde D Grubu’nun lideriyle karşılaşacak.

Portekiz ise gruptaki son maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.