14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın F Grubu ikinci maçında Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ile Roberto Martinez’in çalıştırdığı Portekiz karşı karşıya geldi.
BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta oynanan ve Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı müsabakayı kazanan 3-0’lık skorla Portekiz oldu.
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
A Milli Takımımız son maçında Çekya'dan 1 puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna kalacak. Ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada bitirmesi halinde D Grubu’nun lideriyle karşılaşacak.
Portekiz ise gruptaki son maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.