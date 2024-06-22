14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Rafa Silva transferinde Galatasaray'a çalım! Rafa Silva transferinde Galatasaray'a çalım!

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın F Grubu ikinci maçında Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ile Roberto Martinez’in çalıştırdığı Portekiz karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta oynanan ve Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı müsabakayı kazanan 3-0’lık skorla Portekiz oldu.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız son maçında Çekya'dan 1 puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna kalacak. Ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada bitirmesi halinde D Grubu’nun lideriyle karşılaşacak.

Portekiz ise gruptaki son maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)