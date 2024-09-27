UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Yunan ekibi PAOK'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadele öncesi PAOK, hadsiz bir paylaşım yaparak ortamı bir hayli germişti.

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İstanbul yerine 'Konstantinopolis' ismini kullanan Yunan ekibi, oldukça tepki toplamıştı.

Maç sonu sarı-kırmızılılar, "This is İstanbul" paylaşımıyla gereken cevabı vermişti.

"BURANIN ADI İSTANBUL"

Galatasaray'dan bir gönderme daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Yunan ezgileriyle paylaştığı gol videosunda "Buranın adı İstanbul" notu düştü.

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Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR