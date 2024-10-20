Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan İstiklalspor, ilk yarıda kontrolü elinde tutsa da gol fırsatlarını değerlendiremeyerek devreyi 0-0 tamamladı.
İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, rakip savunmayı aşmayı başardı. Dakikalar 72’yi gösterdiğinde Kamil İçer'in golüyle perdeyi açan temsilcimiz, 74. dakikada Ali Han Tuncer’in golüyle farkı ikiye çıkardı. 87. dakikada Muhammed Akarslan'ın şık vuruşuyla skoru 3-0'a getiren İstiklalspor, son dakikada Arda Yumurtacı'nın attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.
Bu sonuçla İstiklalspor, hanesine 3 puanı yazdırarak ligdeki yükselişini sürdürdü. Maçın yıldızları, attıkları goller ve performanslarıyla dikkat çekti.