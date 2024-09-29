Maçın ilk golü, 12. dakikada konuk ekip Zonguldak Kömür Spor'dan geldi. Rakip takım, hızlı bir atakla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor bu gole ilk yarının son anlarında yanıt verdi. Temsilcimiz, 45+4. Dakikada Kerem Kaya'nın attığı golle durumu 1-1'e çıkarak devre arasına beraberlikle girdi.

İkinci yarıda ise iki takımda gol göremedi. Akedaş Kahramanmaraş Sporun aldığı bu beraberlik sonrasında Puanını 9’dan 10’a yükselterek averajla 3. Sırada yerini aldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu